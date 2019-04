Die Internationale Schule vergrößert sich

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Internationalen Schule Bad Mondorf, École internationale de Mondorf-les-Bains (EIMLB), werden neue Gebäude installiert. Dabei handelt es sich um Fertighäuser. Die Arbeiten werden in den kommenden Wochen abgeschlossen sein: «So können wir im September eine weitere Welle von Schülern aufnehmen», sagt Direktorin Camille Weyrich.

Nach dem Vorbild der Écoles Européennes Publiques konnte die EIMLB im vergangenen Jahr ihre ersten Schüler begrüßen. Zu diesen sollen neue Schüler hinzukommen, die ihr erstes Jahr in den Bereichen Französisch und Englisch in der Primarstufe, und Französisch, Englisch und Deutsch in der Sekundarstufe beginnen.

Innovatives pädagogisches Konzept

«Die Zahl der Schüler wird auf 170 bis 200 Schüler ansteigen», sagt die Direktorin. Zudem soll sich die Zahl der Lehrer von 13 auf 26 verdoppeln.

Die EIMLB testet ein innovatives pädagogisches Konzept: Die Schüler sind aktiv in ihrem Lernprozess und profitieren von einer persönlichen Betreuung. Das dauerhafte Gebäude soll innerhalb von drei Jahren neben dem zukünftigen Velodrom errichtet werden. Es soll 1690 Schülern Platz bieten und für Sekundarschulklassen und Berufsausbildungen zur Verfügung stehen. «Wir wollen Spezialisierungen, etwa für Masseure und Fitnesstrainer anbieten, die es so noch nicht gibt», sagt Weyrich.

(Séverine Goffin/L'essentiel)