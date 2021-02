Kronospan gelobt Sassenheimern Besserung

«Sich nicht riechen können» ist für einige Sassenheimer mehr als ein bloßes Sprichwort. Die Nachbarschaft zur Firma Kronospan rümpft tatsächlich die Nase. Doch die Liste der Anschuldigungen der eigens gegründeten Bürgerinitiative der Gemeinde (BIGS) geht weit über olfaktorische Befindlichkeiten hinaus: «Neben Geruchsbelästigungen kommt es regelmäßig zu Lärm- sowie starken Staubemissionen», berichtet Sprecherin Patrizia Arendt L'essentiel. Eindrücke, die das Umweltministerium mit Zahlen belegen kann. Seit Juli 2018 sind demnach 64 Beschwerden von neun verschiedenen Personen eingegangen: «Die meisten können eindeutig Kronospan zugeordnet werden», so ein Sprecher auf Nachfrage. Außerdem habe die Behörde in den vergangenen beiden Jahren regelmäßig Überschreitungen der entsprechenden Emissions-Grenzwerte festgestellt.

Kronospan



Kronospan produziert und vertreibt hauptsächlich Baustoffe auf Holzbasis, beispielsweise Spanplatten oder Laminat. Insgesamt arbeiten 14.000 Menschen für den Konzern, der einen jährlich Umsatz in Höhe von etwa vier Millionen Euro macht. Kronospan stand aufgrund seiner Geschäftspraktiken und der Schadstoffausstöße seiner Fabriken an mehreren Standorten in der Kritik – auch in Deutschland, Rumänien, Tschechien und Polen.





Der österreichische Milliardenkonzern, nach eigenen Angaben Weltmarktführer für holzbasierte Verkleidungselemente, steht nicht nur in Luxemburg immer wieder in der Kritik. Laut Earthsight, eine NGO, die Unternehmen in puncto Umweltverschmutzung überwacht, war Kronospan etwa in illegale Machenschaften rund um den Import von ukrainischem Holz in die EU verwickelt. Laut WWF war bis zu einem Viertel des Karpatenholzes zudem illegal geschlagen. Das Werk in Jihlava war laut einer Umweltorganisation der zweitgrößte Emittent krebserregender Stoffe in Tschechien. Außerdem gibt die komplexe Unternehmensstruktur mit Holdinggesellschaften auf Zypern und den Kanalinseln immer wieder Anlass für Spekulationen. In Rumänien blechten Tochterunternehmen in der Vergangenheit Vergleichszahlungen in Millionenhöhe an die Wettbewerbsbehörde. Und auch an anderen der auf drei Kontinenten verteilten 40 Standorten musste Kronospan immer wieder Strafen zahlen – etwa in Folge von Werksbränden.

« Wir wollen ein Vorzeigebetrieb sein »

Die Mitglieder der Sassenheimer Bürgerinitiative gehen davon aus, dass Sicherheits- und Wartungsmängeln der Grund sind, weshalb es auch im hiesigen Werk immer wieder zu Bränden komme. So seien neben dem Großbrand im Sommer 2019 in der Vergangenheit immer wieder kleinere Feuer ausgebrochen. Zuletzt hatten in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar mehrere Feuerwehren anrücken müssen. Durch Löschwasser, Regen und die Nähe zu Kronospan attestiert die Wasserwirtschaftsverwaltung dem nahegelegenen Flüsschen Korn (frz: Chiers) inzwischen eine «nahezu konstante und dauerhafte Belastung».

David Brenner, Geschäftsführer der europäischen Kronospan-Werke, ist sich bewusst, dass im Sassenheimer Werk derzeit nicht alles zu 100 Prozent perfekt läuft: «Für die Anrainer ist ein großes Industrieunternehmen nicht immer angenehm», erklärt er im Gespräch mit L'essentiel. Der Firma liege es jedoch fern, den Wirtschaftsfaktor als Freifahrtschein zu bemühen: «Wir verstehen uns viel mehr als Teil der Gemeinde. Wir wollen ein Vorzeigebetrieb sein und uns ständig verbessern – nicht nur in Luxemburg». Deshalb arbeite Kronospan in Abstimmung mit den Behörden derzeit an konkreten Maßnahmen, um die Lage zu verbessern.

« Wir werden regelmäßig den Ernstfall proben »

So sollen bis zum Sommer unter anderem zusätzliche Schalldämpfer installiert und weitere Anlagen «eingehaust» werden, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. In puncto Flugstaub würden ebenfalls weitere Anlagen eingehaust. Zum Schutz der Korn sei in einem ersten Schritt bereits das Auffangbecken erweitert worden, in der zweiten Jahreshälfte 2021 werde das vom Umweltministerium angeordnete «Rückhalte- und Sedimentationsbecken» fertiggestellt. «Es versteht sich von selbst, dass auch die anderen im Rahmen der Inspektion festgestellten Mängel in Ordnung zu bringen sind», bekräftigt ein Ministeriumssprecher: «Die Umweltverwaltung steht in regelmäßigem Kontakt mit Kronospan und überprüft die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen.»

Die von der Bürgerinitiative formulierten Vorwürfe bezüglich vermuteter Sicherheitsmängel weist David Brenner hingegen entschieden zurück. Das Werk sei mit Funken-Erkennern, Sprinklern und einer Flutungsanlage gut aufgestellt. Seit Ende Januar bestehe zudem eine Kooperation mit dem CGDIS: «Wir werden regelmäßig den Ernstfall proben, um die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften zu trainieren». Ob es Kronospan jedoch gelingen kann, in Sassenheim auch die letzten Zweifler zu überzeugen, wird sich noch zeigen müssen. «Scheinbar geht der Großteil der Beschwerden von einigen Wenigen aus», so Brenner.

