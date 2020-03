Weniger als 1 Euro! Diesel so billig wie zuletzt 2017

Was Luxemburgs Autofahrer am Mittwoch erleben, kann man nicht mehr als Preissenkung bezeichnen, es ist viel mehr ein Erdrutsch. Der Preis für einen Liter Diesel fällt ab Mitternacht auf das Rekordtief von 0,989 Euro. Das teilte das Energieministerium am Dienstag mit. So günstig war der Diesel seit dem 18. September 2017 nicht mehr. Einen Rückgang von 7 Cent auf einen Schlag. Die symbolische Grenze von einem Euro hat der Diesel seit dem 21. Februar 2018 nicht mehr unterschritten.

Mit dem Diesel fällt auch der Preis für einen Liter Super 98. Ab Mittwoch kostet die traditionell teuerste Sorte an Luxemburgs Tankstellen 1.178 Euro und damit 8.6 Cent weniger. Das Normalbenzin Super 95 bleibt nach der Mitteilung des Energieministeriums zunächst unverändert. Eine Erklärung dafür liefert Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär von Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL): «Die Berechnung der Preise folgt einen komplexen Methode, aber wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen auch hier ein ähnlicher Rückgang stattfindet.»

Nachfrage bricht ein

Der Preisrückgang erkläre sich laut dem GPL-Generalsekretär «durch die globale Wirtschaftslage» in Verbindung mit der Coronavirus-Krise. «Die Nachfrage sinkt, weil die Wirtschaftstätigkeit zurückgeht und der Flugverkehr sich verlangsamt. Die Preise sind daher im Abwärtstrend. Die Weltölpreise sind in den letzten Tagen deutlich gesunken, was sich zwangsläufig auf die nationalen Märkte auswirkt.»

Es sei jedoch unmöglich vorherzusagen, ob dieser Trend dauerhaft sein werde. «Es gibt viel zu viele Ungewissheiten, es kann immer weitergehen", sagt Jean-Marc Zahlen. Außerdem sind die Ölpreise nach einem mehrtägigen Rückgang am Dienstag sehr leicht gestiegen. Alles hängt von der OPEC ab: Wenn eine Vereinbarung zur Reduzierung der Produktion erzielt wird, werden die Preise wieder steigen.

(jg/L'essentiel)