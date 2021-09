Luxemburg zählt immer mehr Langzeitarbeitslose

Nach den von Adem am Montag veröffentlichten Daten lag die Zahl der Arbeitssuchenden in Luxemburg am 31. August 2021 bei 16.123. Dies seien 684 Personen mehr als im Juli und 2402 Personen weniger als noch im August des Vorjahres (- 13 Prozent). Erklärt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich der von der Coronakrise hart getroffene Arbeitsmarkt langsam wieder erholt. Laut Statec liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 5,5 Prozent und nähert sich wieder dem Vorkrisenniveau.

Während die allgemeine Arbeitslosigkeit im Großherzogtum zurückzugehen scheint, steigt laut Adem-Angaben allerdings die Langzeitarbeitslosigkeit. 52 Prozent der Arbeitssuchenden sind seit mindestens zwölf Monaten bei der Adem gemeldet – ein neuer Höchstwert.

Auch bei den zu vergebenen Arbeitsstellen verzeichnete die Adem einen neuen Rekord. Insgesamt 9914 offene Stellen seien zu vergeben. Innerhalb eines Jahres ist diese Zahl um 48 Prozent gestiegen.

(L'essentiel)