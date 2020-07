Corona-​​Fall im CHEM – Pediatrie unter Quarantäne

Dies ist nicht nur ein Beispiel dafür, dass sich die Ansteckungsrate in Luxemburg beschleunigt hat, sondern auch für die rasche Rückverfolgung der Kontaktpersonen: Ein Teil der pädiatrischen Abteilung des Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) musste unter Quarantäne gestellt werden, weil sich eine Pflegekraft mit dem Coronavirus infiziert hatte.

«Eine unserer Mitarbeiterinnen wurde nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub positiv getestet. Von da an wurden in Zusammenarbeit mit den Behörden alle Menschen, die mit ihr gearbeitet haben, unter Quarantäne gestellt», bestätigt der Generaldirektor des Krankenhauses, Dr. Hansjörg Reimer, gegenüber L'essentiel. Patienten seien von der Frau nicht angesteckt worden. Weil nun fünf Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen, musste die Station ihren Dienstplan anpassen.

Insgesamt 25 Infektionen

«Wir haben Ersatz gefunden, sodass die Abteilung ganz normal läuft. Glücklicherweise kann unser Stammpersonal aber bald wieder arbeiten. Die Personallage kann in diesen Zeiten schnell heikel werden», sagt Reimer. Die infizierte Pflegerin habe wohl keinen ihrer Kollegen angesteckt. «Alle Kontaktpersonen wurden negativ getestet. In fünf Tagen folgt ein weiterer Test. Sollte dieser ebenfalls negativ ausfallen, können sie nach sieben Tagen wieder arbeiten», so der Direktor weiter.

Seit Beginn der Pandemie im Februar hat das CHEM etwa 25 Fälle von Infektionen unter seinem Personal registriert. «Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass hier rund 2000 Menschenarbeiten», sagt Reimer. In den meisten Fällen hätten sich die Mitarbeiter im Privatleben infiziert.

(Thomas Holzer/L'essentiel)