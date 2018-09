Alfi will den Finanzplatz weiter stärken

Der Luxemburger Finanzplatz bleibt stark, steht aber vor großen Herausforderungen. Das ist die Botschaft, welche die Luxemburgische Investmentfondvereinigung (Alfi) am Montag an die politischen Parteien gerichtet hat. Der internationale Konkurrenzkampf sei hart, aber der Finanzsektor ist mit 14.000 Beschäftigten einer der wichtigsten Säulen im Großherzogtum. 46 Prozent der Steuereinnahmen kämen aus diesem Bereich, berichten die Verantwortlichen der Alfi.

Um weiter an der Spitze zu bleiben, gab die Vereinigung Empfehlungen an die Politik. Sie bestehen aus drei Achsen. Unter «Ökosystem und die passenden Werkzeuge» gehört zum Beispiel die schnellere Umsetzung von EU-Richtlinien in das nationale Recht. «Die Tatsache, dass wir damals beim OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Anm. d. Red.), die Ersten waren, hat uns sehr geholten. Das Timing ist entscheidend», sagt Alfi-Vizepräsident Freddy Brausch. «Wir müssen dem Markt Antworten geben. Unsicherheiten sind nicht gut.»

Aufnahme in Lehrpläne

Zudem verlangt die Organisation, dass die Steuer auf das Fondsvermögen überprüft wird (eine Milliarde pro Jahr). «Bisher ging es einfach. Aber jetzt können die Kosten für eine ganze Reihe von Produkten zum Problem werden. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben», so Brausch.

Der letzte Punkt befasst sich mit «Finanzlehre und langfristige Investitionen». Die Alfi empfiehlt, die Thematik in die Lehrpläne der Gymnasien aufzunehmen.

