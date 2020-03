Spritpreis in Luxemburg weiter im freien Fall

Wer beim Tanken sparen will, sollte mit der nächsten Fahrt an die Zapfsäule bis Dienstag warten. Wie das Energieministerium am Montag mitteilt werden zwei Kraftstoffsorten ab 0 Uhr günstiger.

Der Liter Super 98 vergünstigt sich um satte 9,9 Cent uns kostet dann 1,079 Euro. Der Liter Diesel wird um 3,8 Cent günstiger und schlägt dann mit 95,1 Cent pro Liter zu Buche.

(sw/L'essentiel)