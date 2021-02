Briefe sollen Senioren aus der Einsamkeit holen

«Liebste Dame, heute erhalten Sie diesen Brief von mir. Wir kennen uns nicht, und doch werden wir einen besonderen Moment teilen.» Mit diesen Worten beginnt der Brief den ein junges Mädchen an eine ihr fremden älteren Menschen in Luxemburg geschickt hat. Der Brief ist Teil einer Kampagne des französischen Vereins «Une lettre un sourire». Der Verein hat eine Website eingerichtet auf dem jeder einen Brief einen einsamen betagten Menschen schreiben kann.

Die Briefe können die Teilnehmer dann wahlweise an Empfänger in Frankreich, Belgien, Luxemburg, in die Niederlande oder nach Kanada schicken, erklärt Renaud D'Alançon, der Vizepräsident des Vereins. Den Verantwortlichen des Iris-Dienst des Luxemburger Roten Kreuzes gefiel die Idee so gut, dass sie sich im November bei der Aktion anmeldeten. «Wir kämpfen gegen die Einsamkeit», sagt Yanica Reichel, die für den psychologischen Dienstes des Roten Kreuzes arbeitet. Derzeit werden in dem Programm rund 60 Menschen betreut.

Die Briefe täten den Empfängern gut, berichtet Reichel. Die Absender würden darin aus ihrem Alltag berichten, wie sie kochen und von ihren Tieren erzählen. Jeder Brief sei einzigartig, erklärt die Psychologin. Die oft jungen Briefschreiber seien sehr engagiert. Die älteren Empfänger haben die Möglichkeit auf die Nachrichten zu antworten, entweder leite das Rote Kreuz die Antwort an den Absender weiter oder es werde ein telefonischer Kontakt zwischen den Briefpaaren hergestellt, betont die Iris-Psychologin.

(Noémie Koppe/L'essentiel)