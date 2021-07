Corona wirkte sich aufs Verhüten und Abtreibung aus

Im Jahr 2020 hat das «Planning Familial» 571 Abtreibungsanfragen bearbeitet, so der neueste Bericht. Ein Rückgang von 7,5 Prozent zum Vorjahr, wo die Zahl bei 614 lag. Zu 2018 entspricht der Rückgang sogar 23,3 Prozent, waren es damals doch 704 Abtreibungsanfragen. Bis heute sei die Ursache dieses Spitzenwertes nicht geklärt. 463 Schwangerschaftsabbrüche seien tatsächlich durchgeführt worden, fast alle davon in Luxemburg (458). Nur fünf Schwangerschaften wurden in den Niederlanden beendet – die Schwangerschaft der betroffenen Frauen habe bereits jenseits der zwölf Wochen gelegen. Seit 2009 und der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs habe das «Planning» in seinem Luxemburger Zentrum 5121 medizinische Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt.

Im Jahr 2020 wurden die Abbrüche im Schnitt nach 4,27 Wochen durchgeführt, 2019 nach 4,1. Die Verlängerung stehe im Zusammenhang mit der Pandemie, so das «Planning». «Jede Behinderung des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch hat sofort derartige Folgen; Angst und Reisebeschränkungen haben zu späteren Konsultationen geführt.» Seit 2009 liegt die Durchschnittsdauer der beendeten Schwangerschaften bei 4,9 Wochen.

Durchschnittsalter von 28,25 Jahren

«Es gibt kein typisches Alter, um mit einer ungewollten Schwangerschaft konfrontiert zu werden», klärt das «Planning» auf. Im Jahr 2020 sei die jüngste Frau 13, die älteste 49 Jahre alt gewesen. 28 junge Frauen seien unter 18 und fast zwei Drittel über 25 Jahre alt gewesen, was einem Durchschnittsalter von 28,25 Jahren entspricht.

Der Anteil der unter 25-Jährigen nehme stetig ab, eine Erklärung hat das «Planning» dafür nicht – aber Thesen. «Sind junge Menschen weniger sexuell aktiv? Schützen sie sich besser?» Um das herauszufinden, ruft der Verein zu einer «nationalen Umfrage zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit» auf.

Weniger «Pillen danach»

Auch wenn der Schwangerschaftsabbruch eine wichtige Aktivität des «Planning» ist, machten die Beratungen für ungewollte Schwangerschaften weniger als drei Prozent seiner Aktivität aus. Im Jahr 2020 hätten von den rund 40.000 Vorgängen des Planungsdienstes fast 30 Prozent Prävention und Screening (Abstriche, Krebs, Chlamydien) betroffen und weitere rund 30 Prozent seien gynäkologische oder Ultraschall-Untersuchungen gewesen.

Empfängnisverhütung habe 15,4 Prozent der Aktivität des Vereins ausgemacht. Im Jahr 2020 habe das «Planning» Verhütungsmittel für 38.018 Zyklen geliefert, was 2924 geschützten Frauen für ein ganzes Jahr entspricht. Das Jahr 2020 sei durch einen deutlichen Rückgang (-17 Prozent) bei der Abgabe der «Pille danach» gekennzeichnet gewesen. Im April und Mai sei jeweils gar keine Notfallverhütung abgegeben worden. Möglicherweise habe es in dieser Zeit weniger Gelegenheiten zum Geschlechtsverkehr gegeben oder ungeplante Schwangerschaften seien letztlich ausgetragen worden.

In den letzten fünf Jahren sind laut «Planning» drei besondere Entwicklungen zu beobachten gewesen: Der Anteil der Langzeitverhütungsmittel sei von 60,3 auf 91,5 Prozent gestiegen, ebenso habe die Nachfrage nach nicht-hormonellen Verhütungsmitteln zugenommen. So mache die Kupferspirale jetzt 41 Prozent der verwendeten Verhütungsmittel aus, vor fünf Jahren seien es nur 26,7 Prozent gewesen. Außerdem hätten sich inzwischen 30,1 Prozent der Frauen ohne Kinder für Implantate entschieden, fast der dreifache Wert im Vergleich zu vor fünf Jahren (elf Prozent). Das «Planning» fordert daher die Rückerstattung durch die CNS.

«Die Tendenz, sichere und effiziente Methoden zu bevorzugen, die seit drei bis fünf Jahren vorhanden ist, ist schön und gut so», findet der Verein. Man sei sich aber bewusst, dass diese Tendenz möglicherweise nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sei. Sollten diese Methoden beim «Planning» überrepräsentiert sein, könne dies an ihrem Preis liegen. Dementsprechend werde mit Spannung erwartet, dass die Regierung ihr Koalitionsversprechen bezüglich der Erstattung von Verhütungsmitteln für alle Frauen einlöst.

