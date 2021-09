Einbrecher schlägt Schul-​​Hausmeister mit Stuhl nieder

Der Hausmeister einer Schule auf dem Limpertsberg ist in der Nacht auf Montag von Einbrecher mit einem Stuhl verletzt worden. Der Mann sei durch verdächtige Geräusche alarmiert worden und in das Gebäude gegangen, wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte. In den Gängen überraschte er vier Personen, die aus verschiedenen Räumen herausgekommen seien. Eine fünfte Person griff den Schulangestellten unvermittelt mit einem Stuhl an und schlug diesen nieder.

Den mutmaßlichen Einbrechern gelang daraufhin die Flucht. Eine Fahndung der alarmierten Beamten verlief bislang erfolglos. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich nach ersten Ermittlungen um fünf junge Männer gehandelt haben. Nach Polizeiangaben waren alle etwa 1,70 Meter groß und trugen Trainingsanzüge mit Kapuzenpullovern («Hoodie»).

Einen Angreifer wird laut Zeugenaussagen als «korpulent und kräftig gebaut» beschrieben. Er soll einen grauen Hoodie getragen haben. Die übrigen Verdächtigen seien von normaler Statur gewesen. Bei einem sei jedoch die Jogginghose besonders auffällig gewesen, war mit weißen Längsstreifen versehen.

