Luxair-​​Cargo sucht neue Arbeitskräfte

Die Cargo-Filiale von Luxair liegt derzeit im Aufwärtstrend. Die Güterverkehrsleistung der luxemburgischen Luftfrachtgesellschaft stieg zwischen 2015 und 2018 von 760.000 auf 957.000 Tonnen. So auch der Bedarf an Mitarbeitern. Das Cargo Center in der Nähe des Flughafens beschäftigt derzeit insgesamt 1300 Mitarbeiter, das sind etwa 30 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

«Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in die gleiche Richtung fortsetzen wird», sagt Joe Schroeder, Leiter der Unternehmenskommunikation der Luxair-Gruppe. In diesem Jahr startet der neuntgrößte private Arbeitgeber des Landes daher eine neue Rekrutierungskampagne.

Staplerfahrer haben Vorteile

Gesucht werden etwa sechzig befristete Lagerarbeiter für den Zeitraum von April bis Ende Januar 2020. Die Kandidaten können sich bereits online bewerben. «Diejenigen, die bereits im Besitz des Gabelstaplerführerscheins sind, haben eine erhöhte Chance eingestellt zu werden. Allerdings können sich auch Kandidaten ohne Führerschein melden, da interne Schulungen durchgeführt werden», betont Schroeder.

Die neuen Mitarbeiter beginnen alle als Lagerfachkräfte. Danach besteht die Möglichkeit, sich intern weiterzuentwickeln. Die Arbeitszeit ist in jeweils drei achtstündigen Schichten über sieben Tage aufgeteilt. Auch wenn am Ende des befristeten Vertrags nicht immer unbedingt eine Aussicht auf eine feste Stelle besteht, stehen die Chancen darauf jedoch gut. «Der Arbeitnehmer kennt bereits den Betrieb. Und wer motiviert und engagiert arbeitet, erhöht seine Chancen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden», so Schroeder.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)