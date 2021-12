Für Polizei aus dem Ausland besteht Eingriffsgrenze

Die Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einem französischen Gendarme an einer Tankstelle ist mehr als nur eine Anekdote. Zumal sich bereits am 14. September eine ähnliche Szene in Rodingen abgespielt hatte. Auch damals hatte sich ein Luxemburger Kunde einer Tankstelle bei der Police Grand-Ducale darüber beklagt, dass französische Polizeibeamten regelmäßig «in Uniform und im Besitz ihrer Dienstwaffen» in Luxemburg tanken kommen.

Anfang November wandte sich die Luxemburger Staatsanwaltschaft deshalb an das Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit (CCPD), wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtete. Am Standort in Luxemburg arbeiten übrigens Polizei- und Zollbeamte aus vier Nationen zusammen: Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg.

Die Auseinandersetzung weise Mängel im Bereich der grenzüberschreitenden Eingriffe von Polizisten und Zollbeamten auf, wie Abdel Nahass, Secrétaire départemental de l'Unité SGP Police FO des Départements Meurthe-et-Moselle erklärt.

«Was ist, wenn die Tankstelle überfallen wird, wenn ich mich an Ort und Stelle befinde?»

«Nehmen wir an, dass die Tankstelle, an der ich mich gerade befinde, zu diesem Zeitpunkt überfallen wird. Darf ich eingreifen? Wir werden zwar als Ordnungskräfte gekennzeichnet. Dennoch sind wir in diesem Augenblick technisch gesehen nicht im Dienst» sagt Nahass. Die gleiche Frage stelle sich übrigens unter anderem bei einem schweren Unfall.

Es bestehe ein Rechtsvakuum, so der französische Gewerkschafter und Polizist. Während die Frage einer grenzüberschreitenden Strafverfolgung vertraglich geregelt ist, sieht es bei Überfällen der oben genannten Art anders aus. «Auch wenn es kein Abkommen darüber gibt, dass es einem Polizisten aus Frankreich, Belgien, oder Deutschland erlaubt ist, in Luxemburg zu tanken, ist es in der Praxis üblich», so das Ministerium für innere Sicherheit. Wird in Luxemburg ein Verbrechen oder eine Straftat vor den Augen eines Beamten aus dem Ausland begangen, so gelte dieser als ganz normaler Bürger. «Jede Person ist dazu befugt, den Täter bis zum Eintreffen der gegebenenfalls luxemburgischen Polizei festzunehmen. Dementsprechend gilt das auch für einen Polizeibeamten aus dem Ausland», so das Ministerium.

«Notstand kann vom Richter anerkannt werden»

Theoretisch gesehen könne dennoch ein französischer Polizeibeamter strafrechtlich verfolgt werden, zum Beispiel wenn er den Täter verletzt, wie Nahass betont. Zumal die Verletzung durch eine in Luxemburg nicht zugelassene Waffe verursacht wird. «Französische Beamten werden der luxemburgischen zivilrechtlichen Haftung und strafrechtlichen Verantwortung unterliegen – wie jede Person, die einem Dritten Schaden zugefügt hat», bestätigt das Ministerium. Der allgemeine Grundsatz, dass unter solchen Umständen Notstand herrschte, könne jedoch von einem Richter gegebenenfalls immer noch anerkannt werden. Dementsprechend habe dies wiederum einen Einfluss auf den Haftungsgrad.

Belgische und luxemburgische Polizei auf dem gleichen Stand

Die französische Polizeigewerkschaft zeigt sich damit jedoch nicht zufrieden. Sie fordert «einen gesetzlichen Rahmen». «Wir arbeiten mit Regelungen, aber in diesem Zusammenhang gibt es keine. Unsere Beamten sind in Gefahr», sagt Hahass. Ein Polizeibeamter aus Deutschland könnte übrigens auf die gleichen Problemen stoßen. Man muss den Benelux-Vertrag aufrufen, um eine Spur einer Regulierung in diesem Bereich zu finden. Gemäß Art. 49 des Benelux-Abkommens von 2018 hat die Polizei aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg die gleichen Rechte – und ist dadurch geschützt.

Es besteht dementsprechend die Frage, ob dieses Abkommen auch für Beamte aus Frankreich gelten sollte. Damit haben sich die französische und luxemburgische Regierungen bereits befasst. Im vergangenen Oktober sei in diesem Zusammenhang dementsprechend eine Arbeitsgruppe «zur Regulierung der grenzüberschreitenden Polizeiarbeit» zwischen den beiden Ländern auf die Beine gestellt worden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)