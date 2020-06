So wurde in den Nationalfeiertag reingefeiert

Mit der Absage der traditionellen Feierlichkeiten, die mit dem Vorabend des Nationalfeiertags verbunden waren, ähnelte der Montagabend eher einem klassischen Wochenende, vor allem in den Straßen von Luxemburg-Stadt.

Wir waren vor Ort, um die ganz besondere Atmosphäre einzufangen, die in der Corona-Krise am Vorabend des Feiertags in der Stadt herrschte.

(L'essentiel)