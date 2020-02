Unwetter lässt die Pegel in Luxemburg steigen

Sturmtief «Sabine» hat für starke Böen und Regen im ganzen Land gesorgt. Das Regenwasser lässt die Flusspegel im ganzen Land steigen. Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ ) hat für die Flüsse Alzette, Sauer, Syr und Korn die Warnstufe Gelb ausgerufen. In der Mitteilung der Wasserverwaltung heißt es, dass durch die stark gesättigten Böden kein Wasser versickern kann. Es sei weniger Regen gefallen als Meteolux erwartet hatte.

So stieg der Pegel der Alzette im Pfaffenthal von Sonntagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 8.30 Uhr sprunghaft von 53 Zentimetern auf 2,24 Meter an. Die Pegel an der Mosel seien dagegen nicht kritisch. Die Experten der Wasserverwaltung rechnen am Montagmorgen damit, dass die Pegel der Alzette in den nächsten Stunden weiter steigen werden. Die Voralarmstufe kann an einigen der Messstellen erreicht werden. In den nächsten 24 sei demnach auch ein Erreichen der Alarmstufe («Rot») nicht gänzlich auszuschließen.

Für die Sauer und deren nördlichen Zuflüsse rechnet die HVZ mit zunächst steigenden Pegeln, diese würden sich allerdings erfahrungsgemäß normalisieren. Das könne allerdings recht lange dauern. Die Meldestufen werden hier nach der Einschätzung der Experten allerdings nicht erreicht. Für mögliche Überschwemmungen hält das CGDIS rund 6000 Sandsäcke bereit.

(L'essentiel)