Luxemburg bekommt das Traum-​​Wetter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vergangene Woche wurden gleich mehrere Temperatur-Rekorde aufgestellt. Dann sanken die Temperaturen plötzlich in den Keller und wir mussten den Regenschirm rausholen. Diese Woche ist Schluss mit den Extremen.

Am Montag könnte das Sommerwetter kaum schöner sein. Die Sonne scheint, es ist trocken und die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 22 bis 25 Grad. Am Abend kühlt es auf 15 Grad ab, sodass einem erholsamen Schlaf nichts im Wege steht.

Auch am Dienstag sieht es gut aus. Die Temperatur liegt am Nachmittag zwischen 24 und 27 Grad. Es ist leicht bewölkt, aber sonnig. Erst am Abend besteht ein kleines Risiko für leichte Regenschauer. Auch die sind willkommen: Die Pflanzen werden sich freuen.

(mb/L'essentiel)