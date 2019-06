Supercomputer soll 2020 in Bissen stehen

Im Rahmen der europäischen Initiative «EuroHPC Joint Undertaking» unterzeichnete das Großherzogtum im Jahr 2017 eine Erklärung über die europäische Zusammenarbeit zur Einrichtung eines Supercomputers in Luxemburg. Am Freitag gab das Wirtschaftsministerium nun bekannt, dass dieser Supercomputer im Jahr 2020 bei LuxConnect in Bissen installiert und in Betrieb genommen werden soll.

«EuroHPC Joint Undertaking», das in Luxemburg sitzt, hat das Ziel, ein europäisches Netzwerk von Supercomputern aufzubauen. Diese sollen Forschung, Industrie und Unternehmen bei der Entwicklung neuer Anwendungen in einem breitgefächerten Spektrum unterstützen – von der Medikamentenentwicklung und neuen Werkstoffen bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels.

Neben dem Standort Bissen wurden sieben weitere in Europa ausgewählt: Barcelona (Spanien), Bologna (Italien), Kajaani (Finnland), Minho (Portugal), Ostrava (Tschechien), Sofia (Bulgarien) und Maribor (Slowenien). Das Modell aus Luxemburg soll eine Leistung von 10 Petaflops/Sekunde aufweisen, was etwa 10 Millionen Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde entspricht.

«Er wird zu den 15 besten der Welt gehören», Mariya Grabriel, EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft via Twitter. Der Supercomputer soll sich in erster Linie auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Akteuren der luxemburgischen Wirtschaft konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung durch kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups sowie auf Anwendungen im Rahmen von Projekten in den Bereichen Forschung, Personenmedizin und eHealth liegen soll.

I’m proud that Luxembourg has not only been chosen to host @EuroHPC_JU but that we are also one of the countries that will host the first European supercomputers. This is a major step towards making Luxemburg a leader in the high-technology sector. pic.twitter.com/j9kN4tzACU