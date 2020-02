Brieftasche geklaut und mit Bankkarte abkassiert

Am 9. Januar 2020 wurde einer Person gegen 8 Uhr morgens in einem Einkaufszentrum in Zolwer die Brieftasche gestohlen. Etwa eine Stunde später hob die Diebin mit der Bankkarte des Opfers an einem Bankautomaten in Beles Geld ab.

Die abgebildete Person (Foto oben) ist tatverdächtig und wird polizeilich gesucht. Zweckdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 244531000 an die Polizeidienststelle Differdingen weitergeleitet werden.

(L'essentiel)