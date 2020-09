Asiatische Hornisse in Luxemburg nachgewiesen

Die Asiatische Hornisse, wissenschaftlich Vespa velutina nigrithorax genannt, ist in Europa seit vielen Jahren präsent. Im Jahr 2004 war sie in Frankreich eingeschleppt worden und hat sich von dort in verschiedene Länder ausgebreitet. In Luxemburg sei sie bisher nie offiziell beobachtet worden, so die Naturverwaltung am Montag. Doch genau das habe sich jetzt geändert.

Die Behörden nannten kein konkretes Datum, aber im «September 2020» sei sie mehrfach offiziell im Großherzogtum gesichtet worden, «zuerst in Junglinster und dann in Ingeldorf und Esch/Alzette». Die Asiatische Hornisse ist klein, hat «einen dunkleren Körper» und ist «im Allgemeinen nicht aggressiv». «Solange man sich dem Nest nicht auf unter fünf Metern nähert, bleibt die Gefahr von Stichen vernachlässigbar», so die Naturverwaltung.

Für die heimischen Bienen ist die Asiatische Hornisse aber durchaus eine Gefahr. «In den kommenden Monaten wird in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren ein Aktionsplan ausgearbeitet, um die Ausbreitung auf luxemburgischem Gebiet zu begrenzen», so die Behörden in ihrer Pressemitteilung. Jeder, der dieses Insekt in Luxemburg beobachtet, wird gebeten, dies unter vespa@neobiota.lu zu melden, wobei die Adresse oder die geographischen Koordinaten des Beobachtungsortes anzugeben sind und ein Foto zur Bestätigung beizufügen ist. Die Zerstörung eines Nestes sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

(nc/L'essentiel)