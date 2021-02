Umweltamt beanstandet 151 Desinfektionsmittel

Das Umweltamt hat am Freitag seinen Bericht zur Verwendung von Chemikalien in Produkten in den Jahren 2019 und 2020 veröffentlicht. «Es werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die in Luxemburg verwendeten und verkauften Produkte den Vorschriften entsprechen», erklärte die Verwaltung in einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung. Tatsächlich enthalten viele Produkte, die täglich verwendet werden, chemische Substanzen, die in die Umwelt freigesetzt werden und die Gesundheit schädigen können.

Im vergangenen Jahr explodierte die Nachfrage nach einem ganz bestimmten Produkte: Desinfektionsmittel. Der große Bedarf entstand nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie. Sowohl bei Privatpersonen, die sich zu Hause die Hände waschen und desinfizieren wollten als auch bei Gewerbetreibenden, die Oberflächen gründlich schrubben mussten. Infolgedessen führte die Abteilung für chemische Substanzen und Produkte (USCP) des Umweltamts ab März 2020 zahlreiche Kontrollen in diesem Bereich durch.

25.000 Euro Strafe insgesamt

Insgesamt wurden 39 Geschäfte und Dienstleister inspiziert. Als Ergebnis identifizierten die Beamten 195 Hand- und Flächendesinfektionsmittel, die seit Beginn der Pandemie nach Luxemburg verkauft wurden. Die Ergebnisse der Analyse sind bestürzend: Nur 44 dieser Produkte entsprachen der Gesetzesvorgabe. Die restlichen 151, also 77,4 Prozent aller getesteten Produkte, sind wider der Vorgaben. In den meisten Fällen hat das USCP den weiteren Verkauf auf dem Luxemburger Markt verboten und die Waren entsorgt. Darüber hinaus wurden zehn Mal Bußgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro verhängt. Einem Fall wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Dem Bericht zufolge können nicht konforme Produkte entweder unwirksam sein, also nicht richtig desinfizieren oder aufgrund einer nicht zugelassenen oder unbekannten chemischen Zusammensetzung eine Gefahr darstellen. Manchmal sind solche Produkte sogar potentiell krebserregend. Das Umweltamt wir deshalb in diesem Jahr weiter kontrollieren. Zur besseren Information der Händler hat das Amt gemeinsam mit den Fachkammern eine Kampagne gestartet.

(jw/L'essentiel)