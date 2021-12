Neues Booster-​​Zentrum in Findel wird eröffnet

Während die Impfwoche mit Pop-up-Zentren im ganzen Land in vollem Gange ist, gibt es nun Impfstoff-Nachschub. Eine Lieferung von 100.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs ist am Mittwoch in Luxemburg eingetroffen. Gleich im Anschluss wurden etwa 57.000 Einladungen für die Auffrischungsimpfung verschickt.

Damit kann ab Freitag das vierte Impfzentrum bei der Luxembourg Air Rescue in Findel eröffnet werden, das sich ausschließlich den Auffrischungsdosen widmet. Sie werden sechs Monate nach dem ursprünglichen vollständigen Impfschema von Moderna und Pfizer, vier Monate nach dem von AstraZeneca und einen Monat nach dem von Johnson & Johnson verabreicht.

Eng Liwwerung vun 100.000 Dose Moderna ass haut zu Lëtzebuerg ukomm. De Freiden geet den Impfzenter am Hangar vun der Air Rescue fir Booster-Impfungen op. Rendezvousen fir dësen Impfzenter sinn ab elo fräigeschalt. https://t.co/VcnBepWrPS — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 8, 2021

(L'essentiel)