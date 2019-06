Gemeinde zieht Bilanz nach Hochwasser-​​Chaos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rund ein Jahr nach dem verheerenden Unwetter vom 1. Juni 2018 ist der damals schwer beschädigte CR364 wieder für den Verkehr freigegeben. Am 3. Juni war es soweit. In Berdorf, das nach dem Starkregen zwischenzeitlich nur über eine Straße erreichbar war, hat man nun Bilanz gezogen.

Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, lobte am Mittwoch die Zusammenarbeiten der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées, des Wasserwirtschaftsamtes der Naturverwaltung und der zahlreichen Helfer: «Wir werden in Zeiten des Klimawandels immer öfter solchen Situationen ausgeliefert sein. Wir müssen uns vorbereiten und auf allen Ebenen zusammenarbeiten», sagte Dieschbourg.

Elf statt acht Millionen

Bürgermeister Joé Nilles ist stolz darauf, dass die Reparaturarbeiten «im Zeitplan» abgeschlossen wurden. Er unterstrich dabei, dass der Neubau der Straße so durchgeführt wurde, dass sie auch künftigen Unwettern standhalten soll. Allein die Arbeit der Ponts et Chaussées hat daher bislang rund elf Millionen Euro verschlungen, obwohl zunächst acht Millionen veranschlagt waren.

Die schweren Schäden am CR364 seien auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar gewesen, erklärte die Straßenbauverwaltung. Die Arbeiten des Wasserwirtschaftsamtes haben weitere sechs Millionen gekostet. Hier wurde vor allem darauf geachtet, Bachläufe und Kanäle wieder natürlicher zu gestalten, um dem Wasser mehr Raum zu geben.

Dieschbourg versicherte, dass die Regierung bereits mit Hochdruck an einer Starkregenstrategie arbeite. Sie umfasse nicht nur die Prävention und Sensibilisierung, sondern auch die Dokumentation und die Recherche. Für letztgenannte Punkte wurde die Website «flashfloods.lu» ins Leben gerufen, auf der Flut-Opfer Informationen beisteuern können. Wo Schwachpunkte liegen, wo das Hochwasser als erstes gestiegen ist, und wie schnell es kam «wissen die Leute ja viel besser als wir», so die Umweltministerin.

(Dustin Mertes/L'essentiel)