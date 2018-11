Menschen sterben, weil Antibiotika nicht wirken

Etwa 33.000 Menschen sterben europaweit jährlich infolge von Antibiotika-Resistenzen. Das bedeutet: Gegen die Bakterien, mit denen sie infiziert sind, gibt es kein wirksames Antibiotikum mehr. Die Zahl solcher Todesfälle steige seit 2007, zwischen einzelnen Ländern gebe es teils erhebliche Unterschiede, berichtet eine internationale Forschergruppe im Fachblatt The Lancet Infectious Diseases. Sie beziehen sich auf Daten eines europäischen Netzwerks zur Beobachtung antimikrobieller Resistenzen (EARS-Net).

In Luxemburg gab es Schätzungen zufolge im Zeitraum der Studie 487 Fälle mit 19 Toten. Im Vergleich zum Rest von Europa ist das Großherzogtum noch sehr wenig von den resistenten Keimen betroffen, ähnlich verhält es sich bei den deutschen Nachbarn. Die Risiken in Belgien und vor allem Frankreich sind ungleich höher. Auf 100.000 Einwohner infizierten sich in Luxemburg und Deutschland 50 bis 99 Patienten mit den Keimen, in Belgien waren es 100 bis 149, in Frankreich 200 bis 249.

Die Regierung Luxemburgs hatte Anfang des Jahres einen nationalen Antibiotika-Plan angekündigt (L'essentiel berichtete). 3,9 Tonnen Antibiotika werden demnach allein in Luxemburgs Krankenhäusern jährlich geschluckt.

Krankenhäuser sind die Hauptinfektionsquelle

Etwa drei viertel der Erkrankungen mit antibiotikaresistenten Keimen entstünden in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems, berichten die Forscher weiter. In 39 Prozent der angegebenen Fälle seien die Patienten mit einem Keim infiziert, gegen den auch Reserve-Antibiotika nichts mehr ausrichten können. Die Behandlung einer Infektion ist dann nur noch schwer, teils gar nicht mehr möglich.

Um die Situation zu verbessern, seien gemeinsame Anstrengungen nötig. Antibiotika sollten nur dann verschrieben und eingenommen werden, wenn sie wirklich nötig sind. Zudem müssten bestehende Hygienevorschriften, vor allem in Krankenhäusern, eingehalten werden. In Luxemburg ist das Infektionsrisiko in Krankenhäusern leicht zurückgegangen, während es in klassischen Arztpraxen ungefähr gleich geblieben ist. Abgesehen von der Hygiene braucht es vor allem mehr Forschung, um neue antibiotisch wirkende Substanzen zu entwickeln.

(dm/L'essentiel/dpa)