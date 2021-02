Luxemburg schickt Grundschüler nach Hause

Die Schüler des Fondamental in Luxemburg müssen ab kommender Woche wieder ins Homeschooling. Das erklärte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Meisch erklärte, dass Grundlage für die Entscheidung drei Erkenntnisse seien, die man in den letzten Wochen gewonnen hätte. Zunächst erklärte der Minister, dass sich das Coronavirus inzwischen in der Altersklasse 0-19 im gleichen Umfang verbreitet hat, wie in der übrigen Bevölkerung. Derzeit beobachte man, dass sich bei den Kindern und Jugendlichen das Virus derzeit sogar noch stärker verbreite.

So habe es in der zurückliegenden Woche 260 positive Fälle in den Schulen des Landes gegeben. Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zur vor Vorwoche von 64 Prozent (158 Infektionen). Die Maßnahmen, die noch im Herbst geholfen hätten, zeigten jetzt keine Wirkung mehr, sagte Meisch. Die Zahl der Infektionscluster habe zudem in den vergangenen Wochen zugenommen. Ein Grund für diese Entwicklung ist nach Erkenntnissen des Ministeriums die Mutationen des Virus. Dadurch gebe es mehr Infektionen, bei denen die Ansteckung auf die Schule zurückzuführen ist, so Meisch: «30 Prozent der Infizierten im Bildungssektor haben sich in der Schule angesteckt.»

Zusätzliche Onlineinhalte

Die Schüler der weiterführenden Schulen haben in der nächsten Woche wie geplant frei. Für die Grundschüler soll es im Homeschooling ab Dienstag zusätzliche Onlineinhalte geben, um den Unterricht zu unterstützen. Dazu sollen nach Angaben des Ministers täglich zwei Lerneinheiten bereitgestellt werden. Man wolle in der derzeitigen Situation so vorsichtig wie möglich agieren, betonte Meisch. Auch in den Musikschulen solle daher auf Distanzunterricht umgestellt werden. Allerdings sollen die für nächste Woche angesetzten Prüfungen wie geplant stattfinden.

Die Maison Relais werden ebenfalls in der kommenden Woche geschlossen bleiben. Sportangebote für die Schüler werden auch ausgesetzt. Die Kindergrippen bleiben nach aktuellem Stand offen, es werde jedoch eine verschärfte Quarantäneregel für Kontaktpersonen eingeführt. Wenn jemand aus einer Gruppe Kontakt mit einer infizierten Person hatte, dann werde man die ganze Gruppe mit samt Betreuungspersonal in Quarantäne schicken, schildert Meisch die neue Vorgehensweise.

Damit Eltern von Kindern unter 13 Jahren ihre Kinder im Homeschooling auch betreuen können, wird es für nächste Woche erneut die Möglichkeit geben, Urlaub zu beantragen. Dazu ist ein Antrag auf «Congé pour raison familiale» nötig.

(hoc/L'essentiel)