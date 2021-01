Luxemburgs Impfstrategie in fünf Phasen

Das Wann wird warten müssen. Alles hängt von der Zulassung der Impfstoffe und dem Eintreffen der Bestellungen ab. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) stellte den Plan der Regierung am Freitag in der Chamber vor und sorgte damit immerhin für mehr Klarheit im Bezug auf die luxemburgische Impfstrategie. Ein vorläufiger Vorschlag wurde dem Nationalen Ethikrat zur Stellungnahme vorgelegt.

Phase 1

Phase 1 ist bereits angelaufen und richtet sich an das Krankenhaus- und Gesundheitspersonal oder Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, egal ob wohnhaft in Luxemburg oder Grenzgänger. Insgesamt handelt es sich um rund 38.000 Menschen. Bis spätestens Ende März sollen die Freiwilligen in dieser Phase geimpft worden sein. Die Impfung des Personals in Krankenhäusern soll an diesem Montag beginnen.

Phase 2

Phase 2 richtet sich an die über 75-Jährigen (rund 41.000 Einwohner), gefolgt von den 65-75-Jährigen (etwa 49.500 Personen) im Land.

Phase 3

Diese Phase soll sich an gefährdete Personen richten, wie vom Hohen Rat für Infektionskrankheiten definiert. Zuerst können hierbei diejenigen sich impfen lassen, die über 50 Jahre alt sind. Hinzu kommen die 50- bis 65-Jährigen und exponierte Berufe oder essenzielle Positionen und Ämter.

Phase 4

Anschließend wären die sozial schwachen Menschen unter 50 Jahren oder diejenigen, die in prekären Verhältnissen leben, an der Reihe.

Phase 5

In der letzten Phase wird der Rest der Bevölkerung geimpft werden können. Dabei soll mit den ältesten Menschen angefangen werden. Auch als Grenzgänger zählt man in diese Gruppe und kann sich impfen lassen.

Alle Impfstoffe zusammengenommen, sollte das Großherzogtum genug erhalten, um mehr als eine Million Menschen zu impfen. Eine Reserveliste ist geplant für Menschen, die sich nicht direkt für eine Impfung entschieden haben und Bedenkzeit wollen.

(nm/L'essentiel)