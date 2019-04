Blitzermarathon schlägt 270 Mal in 12 Stunden zu

#SpeedmarathonEis Schicht ass eriwwer, de Speedmarathon geet awer nach bis Mëtternuecht weider.

Merci un d'Presse an eise Lieser fir den Support.

Sidd virsiichteg ënnerwee an haalt iech, zur ärer an der Sécherheet vun den Aneren, och soss un déi virgeschriwwe Vitesslimitatiounen.

120 Kontrollen in den ersten 12 Stunden und 270 Geschwindigkeitsübertretungen: Das ist die Halbzeitbilanz der Police Grand-Ducale beim heutigen europaweiten Blitzermarathon. Noch bis 0 Uhr wird in ganz Europa an verschiedenen Stellen die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Mit der Aktion will die Polizei auf die Gefahren von zu hohen Geschwindigkeiten im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Im vergangenen Jahr «blitzte» es in Luxemburg insgesamt 790 Mal. 25 Länder nehmen dieses Jahr an dem Tag der Geschwindigkeitskontrolle teil. In Luxemburg wurde schon um 7 Uhr der erste Führerschein eingezogen. Schon in der Nacht wurden zehn Temposündern in der Hauptstadt erwischt.

Vorbildliches Verhalten in Esch/Alzette

Auch aus der Region Südwest wurden bereits am Morgen neun Autofahrern Bußgelder in Höhe von 49 Euro ausgesprochen. Zwei sehr rasante Fahrer mussten sogar 145 Euro bezahlen. In Junglinster mussten die Beamten sechs Verwarnungen verteilten, zudem eine wegen Missachtung eines Stoppschildes und Mängeln an den Fahrzeugpapieren.

An vielen anderen Kontrollpunkten war es dagegen bedeutend ruhiger: In Howald und Kützig wurde nur ein Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit gemessen. Genauso in der Hauptstraße in Kopstal. Auch an der Montée de Clausen und am Plateau Altmünster und in Bonnevoie war nur ein Autofahrer zu schnell.

Noch vorbildlicher waren die Autofahrer in Esch/Alzette:. Von rund 80 kontrollierten Fahrzeugen hielten sich alle Fahrer in der 30er Zone der Rue J.P. Michels an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Alles im Detail lesen Sie hier in unserem Newsticker.

(L'essentiel)