Angehende Lehrer müssen Sprachtests ablegen

Lehrer müssen die luxemburgische, deutsche und französische Sprache künftig fließend beherrschen. Mittels eines neuen Vortests sollen die Sprachkenntnisse der angehenden Lehrkräfte geprüft werden. Das kündigte die Regierung am Freitag an.

Demzufolge müssen die Kandidaten eine schriftliche sowie eine mündliche Prüfung in den drei Landessprachen absolvieren. Erst wenn die Sprachtests bestanden sind, können weitere Prüfungen abgelegt werden.

Die Regierung hat in der Vergangenheit bereits mehrere Reformen im Aufnahmeverfahren eingeleitet. Das Ziel sei laut des Ministeriums für Nationale Bildung, mehr Kandidaten für freie Stellen zu gewinnen. Bevor die Reform tatsächlich in Kraft tritt, wird darüber noch in der Chamber abgestimmt.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)