«L'essentiel Radio» feiert seinen fünften Geburtstag

«L'essentiel Radio» hat am 22. Februar Grund zum Feiern: Unseren Radiosender gibt es inzwischen seit fünf Jahren. Jahre, in denen die Hörerzahlen stetig gestiegen sind. Die jüngste Erweiterung der Marke «L'essentiel» sorgt seit 2016 täglich für Informationsfluss, Unterhaltung und den perfekten Musikmix. Der Slogan «Hit and News» passt also wie die Faust aufs Auge. Auch Radio-Direktor Sam Tabart könnte nicht stolzer auf den Erfolg des Senders sein: «Wir haben richtig viel auf die Beine gestellt. Unsere Teams arbeiten Hand in Hand, um den Menschen im Auto das zu bieten, was sie brauchen: einen perfekten Mix aus Unterhaltung, News und Musik. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in den letzten Monaten trotz schwieriger Umstände geleistet und erreicht haben.»

Jetzt heißt es, sich noch weiter an die sich immer weiterentwickelnden Medien anzupassen. Die Ausweitung der Sendegebiete, der Übergang zu DAB+ und die Digitalisierung gehören zu den Prioritäten von «L'essentiel Radio»: «Es ist wichtig, sich mit verbessertem Hörkomfort an eine sich ständig verändernde Welt anzupassen. Sei das nun im Auto, zu Hause oder auf dem Smartphone. Wir arbeiten an diesen Schwerpunkten, um auch in Zukunft Luxemburgs Nummer 1 französischsprachiger Radiosender zu bleiben.»

(Jean-François Servais/L'essentiel)