Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit 2014

Autofahrer im Großherzogtum müssen ab Mitternacht wieder tiefer für den Liter Benzin in die Tasche greifen. Das teilt das Energieministerium am Mittwoch in Luxemburg mit. Demnach steigt der Preis für Benzin der Sorten «Super 95» und «Super 98» jeweils um 1,7 Cent. Damit kostet der Liter «Super 95» 1,318 Euro an Luxemburgs Tankstellen.

Für «Super 98» werden 1,387 Euro aufgerufen. Damit kostet Benzin ab Donnerstag im Großherzogtum so viel, wie zuletzt im Jahr 2014. Beim Diesel wurde am Mittwoch keine Änderung bekannt gegeben. Der Liter kostet demnach auch am Donnerstag 1,198 Euro.

(L'essentiel)