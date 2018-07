Reform soll Häftlingen bessere Chancen bieten

Häftlinge auf ein «Leben ohne Verbrechen» vorzubereiten, ist das primäre Ziel der beiden Gefängnisreformgesetze, die am Mittwoch einstimmig von den Abgeordneten in Luxemburg verabschiedet wurden. Erreicht werden soll dies durch verbesserte Voraussetzungen für eine angemessene Wiedereingliederung der Häftlinge in die Gesellschaft. Der Gesetzestext sieht insbesondere einen «freiwilligen Integrationsplan» vor. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Nachuntersuchung des Häftlings, sobald die endgültige Verurteilung erfolgt ist. Dies soll unter Beteiligung der verurteilten Person und in Abstimmung mit dem Bewährungshelfer geschehen.

Verschiedene Elemente können in diesem Plan enthalten sein. Dazu gehören Schulungen, Unterricht, psychosoziale und psychologische Begleitung und die Entwicklung der Fähigkeiten der verurteilten Person. Dies soll es dem Gefangenen ermöglichen, nach seiner Haftstrafe schnell wieder einen Job zu finden. Damit soll einem Rückfall entgegengewirkt werden. Außerdem soll er auch schon hinter Gittern arbeiten. Die Strafvollzugsanstalt soll den Häftlingen dazu Jobs zuteilen und ihnen den Zugang zu Kultur und Sport ermöglichen.

Elektronische Fessel

Der Gesetzestext, dessen Berichterstatter der stellvertretende Abgeordnete Sam Tanson (Déi Gréng) ist, sieht auch die Schaffung einer Gefängnisverwaltung vor, die für die ordnungsgemäße Vollstreckung der Urteile zuständig ist. Dies gehörte bisher zu den Kompetenzen des Generalstaatsanwalts.

Darüberhinaus ändert die Reform auch die eigentliche Strafvollstreckung. Eine Strafkammer kann bestimmten Insassen erlauben, mit einer elektronischen Fessel das Gefängnis zu verlassen. Diese befindet sich bereits seit 2007 in der Testphase und wurde vom Gesetzgeber als insgesamt positiv bewertet.

