Wirte bereiten sich auf eisige Eröffnung vor

In den vergangenen zehn Tagen haben Inhaber von Restaurants und Cafés viel geschuftet, um die Terrassen einladend (und wenn möglich rentabel) zu gestalten. Denn die Außengastronomie darf ab Mittwoch wieder ihr Pforten öffnen. Allerdings gelten weiterhin Einschränkungen: Hygieneregeln, eingeschränkte Öffnungszeiten zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr am Abend. Maximal zwei Personen dürfen mit Abstand an einem Tisch sitzen. Dazu kommt eher weniger freundliches Wetter.

Wer in dieser Woche auf der Terrasse sein Mittagessen genießen will, der muss schon zu den Mutigen gehören. «Das Reservierungsbuch füllt sich. Wir hatten 25 Reservierungen innerhalb einer Stunde nach der Ankündigung der Wiedereröffnung und bereits mehr als 150 für die nächsten fünf oder sechs Tage», erzählt Alexandra Bailly vom Mouton Noir in Rombach-Martlingen. Im Außenbereich ihres Restaurants hat Bailly derzeit Platz für 76 Gäste, das sind gerade mal halb so viele, wie so sonst üblich. Nicht wenig, «auch wenn es nur für das Mittagessen sein wird». Das Restaurant hat sich dafür entschieden, dass alle Mitarbeiter wieder zwischen 20 und 25 Stunden pro Woche arbeiten können. Die restliche Arbeitszeit wird von der Kurzarbeit abgedeckt.

Definition gibt nicht viel her

Die Terrasse mit Schirmen geschützt, beim Winterzelt wurden die Fenster entfernt, die Geschäftsführerin hat einiges vorbereitet für die Neuanfang. «Ich werde die Polizei bitten, zu kommen und das abzunehmen», erklärt Bailly. Eines sei sicher, ihre 25 Heizpilze seien noch nie so wertvoll, wie in diesem Moment.

Mit oder ohne Überdachung, zählt eine Pergola oder Veranda? Die Handelskammer kritisiert, dass der Begriff der Terrasse im Gesetz nicht genau definiert ist. Daraus ergebe sich eine gewisse Unschärfe. Das Gesetz spricht in diesem Fall nur von «einem Ort im Freien (...), der von Natur aus gut belüftet ist». Das Threeland Hotel in Petingen eröffnet seine überdachte und beheizte Terrasse. Die Bedingung sei, «zwei seitliche Öffnungen» zu haben. Diese Anforderungen seien erfüllt, betonen die Petinger. Andere Betriebe wollten kein Risiko eingehen und lassen ihre Gastronomie lieber geschlossen.

(nm/jfc/L'essentiel)