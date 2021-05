26 Menschen starben 2020 bei Verkehrsunfällen

Der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten hat am Dienstagmorgen in Kirchberg die Bilanz der Verkehrsunfälle im Jahr 2020 vorgestellt. Im vergangenen Jahr haben 26 Menschen ihr Leben auf den Straßen Luxemburgs verloren. Das sind vier mehr als im Vorjahr (22 Opfer im Jahr 2019), also ein Anstieg von 18 Prozent. Vergleicht man die Zahl der Todesopfer über einen längeren Zeitraum, sind sie in den vergangenen sieben Jahren um 42 Prozent gesunken. Im Jahr 2013 zählte man im Großherzogtum 45 Verkehrstote.

Zudem wurden im vergangenen Jahr 217 Menschen schwer und 744 leicht verletzt. Hier wird im Vergleich zu 2019 ein Rückgang von 13 Prozent und 19 Prozent verzeichnet. Die Mehrheit der schweren oder tödlichen Unfällen wurde von Pkws verursacht. 98 Menschen wurden 2020 in ihrem Auto schwer verletzt, neun Autofahrer kamen ums Leben. Bei den anderen Verkehrstoten handelt es sich um drei Radfahrer, vier Fußgänger, sieben Motorrad-, zwei Lkw- sowie ein Traktorfahrer.

(fl/L'essentiel)