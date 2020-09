Noch nie war es im September so heiß

Rekordtemperatur im September: Mit 35,2 Grad Celsius wurde am Dienstag, den 15. September, in Steinsel ein neuer offizieller Rekord der Tagesmaximaltemperatur an einen Septembertag in Luxemburg gemessen. Dies teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwochmorgen mit.

Nach Auswertung der 32 Wetterstationen im Land hat der staatliche Wetterdienst AgriMeteo der Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft (ASTA) den neuen Rekord festgehalten. Das Quecksilber stieg auf die Marke von 35,2 Grad Celsius – die höchste Temperatur, die seit Beginn der Wetteraufzeichung im Jahre 1838 an einem Septembertag in Luxemburg gemessen wurde.

Der bisherige offizielle Rekord stammte vom 6. September 1949. Damals wurden in Grevenmacher 34,0 Grad Celsius aufgezeichnet. Dieser Wert wurde am 15. September 2020 an sieben weiteren Stationen von AgriMeteo übertroffen: In Bettendorf (34,7 Grad), Küntzig (34,3 Grad), Grevenmacher (34,2 Grad), Reckingen (34,2 Grad), Remich (34,1 Grad), Roeser (34,4 Grad) sowie in Trintingen in der Gemeinde Waldbredimus (34,1 Grad).

(L'essentiel)