Alkohol ist der Hauptgrund für Führerscheinentzug

«Fahrerin irrt durch Parkhaus», «Betrunkener rammt geparktes Auto» oder «Autofahrer schläft in Ausfahrt von Restaurant ein». Die Schlagzeilen nach den Wochenenden lesen sich meist ähnlich. Wäre die Situation nicht so ernst, verleiten schon allein die Titel zum Schmunzeln.

Doch in Luxemburg sind vier von fünf der Führerscheinentzügen auf Alkohol am Steuer zurückzuführen, also etwa 80 Prozent. «Etwa 1120 Führerscheine von insgesamt 1390 wurden eingezogen», erklärt die Polizei gegenüber L'essentiel. Das Problem: In den vergangenen Jahren hat sich daran kaum etwas geändert.

«Jeder fünfte Unfall ist auf Alkohol zurückzuführen»

2019 wurden im Laufe des Jahres 1480 Führerscheine wegen Alkohol am Steuer entzogen, von insgesamt 1730 (85,6 Prozent) nach 243 Kontrollen und 24.450 kontrollierten Personen. 11,3 Prozent der eingezogenen Führerscheine waren auf Geschwindigkeitsüberschreitungen zurückzuführen. Auch im Jahr 2018 sind die Zahlen fast identisch: In 1411 von insgesamt 1743 Fällen wurden die Führerscheine wegen Alkohol am Steuer entzogen (81 Prozent). Durchschnittlich müssen im Großherzogtum also drei Autofahrer wegen Trunkenheit am Steuer ihren Führerschein abgeben.

Dabei geht es vor allem um die Sicherheit im Straßenverkehr: «Jeder fünfte Unfall ist auf Alkohol zurückzuführen», erklärt die Polizei, auch aus diesem Grund regelmäßig gezielte Kontrollen durchführt – etwa an Fasching. Hinzu kommen Kampagnen, um auf die Gefahren des Alkoholkonsums im Straßenverkehr hinzuweisen («Raoul, wer fährt, trinkt nicht») – insbesondere bei den Jüngsten.

Dabei wird in Luxemburg ab 0,5 Promille Atemalkohol eine Geldstrafe in Höhe von 145 Euro fällig – neben zwei Punkten. Zwischen 0,8 und 1,2 Promille kann das Bußgeld bis zu 500 Euro betragen – zusätzlich werden vier Punkte abgezogen. Ab einem Wert von mehr als 1,2 Promille werden neben dem sofortigen Führerscheinentzug zwischen 500 und 10.000 Euro fällig. Zudem kann in diesem Fall auch eine Gefängnisstrafe verhängt werden.

