Plätze für Öffentlichkeit in einer Stunde vergeben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für das Staatsbegräbnis von Großherzog Jean sind bereits alle Plätze für die Öffentlichkeit vergeben. Das teilte der Großherzogliche Hof mit. Bürger konnten sich seit Montagmorgen einen Platz sichern. Nach einer Stunde war die Trauerfeier in der Kathedrale Unserer Lieben Frau bereits belegt.

«Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass alle verfügbaren Plätze vergeben wurden. Eine weitere Registrierung ist nicht möglich, weder per E-Mail, noch über das Kontaktformular, noch per Telefon», schireb der Hof in der entsprechenden Mitteilung.

Wer keinen Platz erhalten hat, aber dennoch am Begräbnis teilnehmen möchte, wird gebeten, sich an der Place d'Armes zum Public Viewing einzufinden.

(sw/L'essentiel)