Piraten griffen luxemburgisches Schiff an

Die unter luxemburgischer Flagge laufende «Bourbon Evolution 802» ist am Sonntag in den internationalen Gewässern vor Nigeria von Piraten angegriffen worden. Das teilen das Wirtschaftsministerium und die Kommission für maritime Angelegenheiten am Montag mit.

«Die 21-köpfige Besatzung des Schiffes schlug sofort Alarm und flüchtete gemäß den Sicherheitsvorkehrungen in die geschützte «Zitadelle». Einen Raum, der es ermöglicht, das Personal während eines solchen Angriffs zu schützen», heißt es weiter. Zwei Patrouillenschiffe, die in der Region operieren, hätten schnell eingegriffen und die Piraten in die Flucht geschlagen. Die Besatzung der «Bourbon Evolution 802» kam unverletzt davon.

Die luxemburgischen Behörden seien über den Angriff der Bourbon-Besatzung informiert worden und hätten die Situation bis zu ihrem Freikommen mit «regelmäßigem Kontakte mit dem Reeder und den französischen Behörden verfolgt».

(L'essentiel)