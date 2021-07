Gonderinger Arzt darf ein Jahr lang nicht praktizieren

Die Disziplinarkommission des «Collège médical» verhängte am Mittwoch ein einjähriges Berufsverbot gegen Dr. Benoît Ochs. Der Allgemeinmediziner, der eine Praxis in Gonderingen betreibt und bei der Urteilsverkündung anwesend war, wurde bestraft, weil er gegen ein Dutzend Artikel des Ethikkodexes verstoßen hatte.

Als er den Gerichtssaal verließ, gab Dr. Ochs zu, ungehorsam gewesen zu sein, indem er seine Kritik an dem vom Ministerium festgelegten Protokoll für die Behandlung von positiv getesteten Patienten erneuerte. Sein Anwalt, Christian Bock, bezeichnete das Urteil als zu hart und prangerte an, dass das Urteil nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er teilte mit, dass der Arzt erwägt, in Berufung zu gehen.

(nm/L'essentiel)