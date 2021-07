Ein Festival für ein junges Publikum ab fünf Jahren

Wenn an diesem Wochenende in der Abtei Neumünster eine musikalische Schlacht tobt, können sie die Rapmusik getrost vergessen. Denn auch wenn das Event eine eher jüngere Zielgruppe ansprechen soll, sind die Musiker und Orchester vielmehr der klassischen Musikszene zuzuordnen. Am Samstag und Sonntag findet in der Abtei Neumünster zum ersten Mal das Big Bang-Festival statt, das sich an Jugendliche und Kinder ab fünf Jahren richtet. Sie werden von der Firma Zonzo auf eine Reise um die Welt mitgenommen.

«Das Festival wird Musik auf höchstem Niveau bieten, insbesondere mit dem Luxemburger Kammerorchester, aber so gestaltet, dass sie auch für Kinder zugänglich ist», erklärt Ainhoa Achutegui, Direktorin der Abtei Neumünster. Die Idee sei, dass die Kinder Musik so erleben können wie Erwachsene, wenn sie auf ein Konzert gehen. «Ohne den pädagogischen Teil, wo sie sich Erklärungen anhören müssen», sagt sie.

Das Festival ist eine CovidCheck-Veranstaltung. Die Veranstalter empfehlen, sich vorher online anzumelden oder am Tag selbst kommen, um zu sehen, ob noch ein Platz frei ist. Das Gelände wird geschlossen und die Musik wird mit gleichzeitigen Konzerten in der ganzen Abtei widerhallen: Von der Blaskapelle über klassische Musik, Jazz und Installationen. «Wo man eintritt, wird Musik zu hören sein. Außerdem wird es Roboter-Musiker, Zuckerwatte und andere Verpflegung geben», erzählt Ainhoa Achutegui.

Big Bang Festival Samstag und Sonntag, ab 14 Uhr, in Neumünster. neimenster.lu

(Severine Goffin/L'essentiel)