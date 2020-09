«Die Schule hält uns über alles auf dem Laufenden»

Fünf Coronainfektionen, 58 Schüler in Quarantäne: Die International School of Luxembourg, die in der vergangenen Woche wieder den Unterricht aufgenommen hat, musste bereits einige Schüler in Quarantäne schicken. «Es gibt zurzeit keine weiteren Fälle», sagte der Sprecher der Schule, die etwa 1400 Schüler unterrichtet, am Donnerstag. Die Schüler in Quarantäne werden nach fünf Tagen erneut getestet. Bei einem negativen Ergebnis können sie in ihre Klassen zurückkehren.

Die Eltern sind aufgrund der Coronafälle nicht besorgt. «Wir hatten das bereits erwartet. Die Kommunikation der Schule ist transparent. Wir bekommen täglich eine E-Mail und werden über alles auf dem Laufenden gehalten», erklärte ein Vater, der gerade seine Tochter abgeholt hatte. Andere Eltern sehen das ähnlich. «Der soziale Umgang mit dem Mitschülern ist für die Kinder sehr wichtig. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Natürlich besteht die Gefahr einer Ansteckung, aber es wird regelmäßig getestet», sagt ein weiterer Vater.

Auf die derzeitige Situation in der Schule angesprochen, erklärt eine Mutter: «Ich persönlich hätte es vorgezogen, wenn die Schüler sowohl im Klassenzimmer als auch zu Hause unterrichtet worden wären. Das hätte die Risiken verringert. Viele Schüler sind noch in den Ferien. Es wird noch weitere Fälle geben.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)