Luxemburger Studentin arbeitete mit Adecco-​​CEO

Diese Erfahrung nimmt ihr keiner mehr! Nicole Wagner gewann mit ihren 22 Jahren einen Einblick in ein weltweit agierendes Unternehmen, um das sie viele in ihrem Alter sicher beneiden. Die Luxemburgerin hat ihren Master in Management gemacht und durfte dank des Programms «CEO for One Month» vier Wochen lang eng mit dem CEO von Adecco Luxemburg zusammenarbeiten.

«Es gab insgesamt 200.000 Bewerber. 47 Studenten erhielten den Zuschlag, die dann vom Adecco-Geschäftsführer in ihrem jeweiligen Land unter die Fittiche genommen wurden. Ich hatte das große Glück, die Stelle in Luxemburg zu bekommen», erzählt sie.

Projekt in London vorgestellt

Einen Monat lang lernte sie die Werte der Gruppe intensiv kennen. «Ich war die rechte Hand von CEO Fabrice Poncé. Mit ihm habe ich mein Innovationsprojekt verfeinert. Sein Rat war sehr wertvoll für meine Arbeit zur Rekrutierung, bei der nicht nur die Zertifikate, sondern auch das menschliche Potenzial eines Kandidaten berücksichtigt wird», erklärt die junge Frau.

Doch dabei blieb es nicht für Wagner. Mit neun anderen Studenten wurde sie nach London eingeladen, wo über das beste Projekt bei «CEO for One Month» entschieden wurde. Bei der Veranstaltung vom 18.bis 20. September zeigten die Kandidaten ihre erarbeiteten Werke. Der Gewinner darf Adecco-Chef Alain Dehaze einen Monat über die Schultern schauen.

Obwohl sie nicht den ersten Platz belegte, wird Wagner die Zeit in positiver Erinnerung behalten. «Auf menschlicher und beruflicher Ebene habe ich etwas Einzigartiges erlebt», sagt sie. Ihr wurde schließlich sogar eine Stelle bei Adecco Deutschland angeboten.

(Joanne Reinard/L'essentiel)