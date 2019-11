Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Spiele Spielenachmittag in den Rotondes

Am Samstagnachmittag, von 14 bis 19 Uhr, findet die 9. Auflage der «Playgirls & Gameboys» statt. Das ist die Gelegenheit neue Spiele kennenzulernen oder Klassiker wie «Cluedo» oder «Monopoly» wiederzuentdecken. Besucher können auch schon gleich in den Rotondes loslegen: Zahlreiche Gesellschaftsspiele liegen bereit. Wer von einem Spiel besonders begeistert ist, kann es direkt kaufen.

Fest Winterfest im Tierpark

Der Escher Déierepark am Gaalgebierg lädt zu seinem Winterfest ein. Am heutigen Freitag, von 16 bis 20 Uhr können die Besucher im Baumhauscafé regionale Produkte entdecken, während den Kindern Geschichten vorgelesen wird. Am Samstag und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr gibt es Stände mit Kunsthandwerk. Natürlich gibt es auch Tiere zu sehen: unter anderem Rehe, Ziegenböcke, Hasen und Waschbären. Außerdem ist bis zum 3. Januar von 11 bis 18 Uhr die künstliche Eispiste geöffnet.

Markt Kiloweise Klamotten

Vintage-Fans aufgepasst! Am Samstag findet in der Luxexpo der «Vinokilo»-Secondhand-Markt statt. Für 40 Euro das Kilo erhalten Modefans Kleidung und Accessoires. Eine große Auswahl an Styles und Größen in allen Marken – von Streetwear bis zu High End.

Tanz Spanischer Flair in der KuFa

Am Samstag veranstaltet die Escher Kulturfabrik die Tanzshow «...Y Se Hizo El Flamenco» – unter der musikalischen Leitung des Komponisten und Orchesterdirigenten Óscar Herrero Salinas. Außerdem findet am Wochenende ein Flamenco-Workshop mit Grecia Reynoso statt.

Crédit: Pedro Andreo

Theater Improvisationsabend

Am Samstag, um 20 Uhr, führt die Ligue d'improvisation théâtrale Luxembourg im Theater Le 10, das Theaterstück «Spécial Novembre» vor.

Markt Weihnachtsmarkt für Hunde

Am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr organisiert der Verein Amiavy im Hesperinger Nicolas Braun-Zentrum seinen Weihnachtsmarkt. Amiavy hilft bei der Rehabilitation von Labortieren.

Ausstellung Lebendes Kuntswerk in Oberkorn

Kunst, Kultur und Kreativität steht ab dem kommenden Wochenende im Espace H2O in Oberkorn auf dem Programm. Die 75. Auflage der «Art Vivant»-Messe dauert noch bis zum 8. Dezember. Am 29. November und am 6. Dezember findet jeweils um 21 Uhr eine Abendveranstaltung statt.

(ol/l'essentiel)