«Geimpfte sollen Rechte sofort zurückbekommen»

Acht neue Petitionen sind am Freitag auf der Website der Chamber zur Unterschrift freigegeben worden. Davon drehen sich zwei um die aktuelle Gesundheitskrise. So fordert der Text mit der Nummer 1762, dass alle Geimpften «sofort ihre Grundrechte zurückbekommen sollen».

Unter der Nummer 1748 wurde eine Petition freigeschaltet, die «das Ende der Gesundheitsdiktatur» in Luxemburg fordert. Eine weiterer Petent will mit seinem Text (1759) erreichen, dass das Rückerstattungsverfahren bei der CNS durch die Möglichkeit, Dokumente in digitaler Form einreichen zu können, vereinfacht wird.

Mehr Ampeln in den Orten

Eine weitere Petition (1739) hat das Ziel, dass im Bahnverkehr durch Videoüberwachung und systematische Kontrollen sichergestellt wird, dass sich die Fahrgäste die Coronamaßnahmen respektieren.

Der Autor des Textes mit der Nummer 1769 sorgt sich um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer innerhalb der Ortschaften. Durch neue Ampeln sollen Autofahrer dazu gezwungen werden, sich an das Tempolimit zu halten.

Wie immer gilt: Wenn eine öffentliche Petition die Schwelle von 4500 Unterschriften überschreitet, wird sie in der Abgeordnetenkammer diskutiert.

Vun haut un kënnen 8 nei ëffentlech Petitiounen um Petitiounssite vun der Chamber ënnerschriwwe ginn ➡ https://www.petitiounen.lu/petitioune-sichen/signable Gepostet von Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg am Freitag, 29. Januar 2021

(sw/L'essentiel)