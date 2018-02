Luxemburger wollen 2018 gesünder leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie zu Beginn eines jeden neuen Jahres haben sich zahlreiche Menschen vorgenommen, neue Ziele zu erreichen oder längst aufgegebenen Projekte wieder auf ihre «To-Do-Liste» zu setzen. Laut einer TNS Ilres-Studie, die am heutigen Freitag veröffentlicht wurde, fassten 62 Prozent der Luxemburger Bevölverung gute Vorsätze für das neue Jahr. Besonders junge Leute setzen sich gern neue Ziele. Zwei Drittel der unter 24-Jährigen – und nur die Hälfte der über 65-Jährigen – fassten zum Jahresbeginn gute Vorsätze.

Auch in diesem Jahr plant die Mehrheit der Einheimischen ein gesünderes Leben zu führen. An der Spitze der guten Vorsätze für das neue Jahr stehen übrigens: an Gewicht verlieren (19 Prozent) und mehr Sport treiben (11 Prozent). Rund 7 Prozent der Befragten wünschen sich im Neujahr sparsamer zu leben. Die Anzahl derjenigen, die sich vorgenommen haben, mit dem Rauchen aufzuhören, weniger Alkohol zu trinken, sich einen neuen Job zu suchen oder eine neue Sprache zu lernen liegt jeweils unter 5 Prozent.