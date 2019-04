Luxemburg wächst auf 614.000 Einwohner

Immer mehr Menschen wohnen in Luxemburg. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Statistikinstitut Statec am Dienstag vorlegte. Zum 1. Januar 2019 wohnten 613.894 Personen im Großherzogtum – ein Plus von 11.889 im Vergleich zum Neujahrstag 2018. Der Statec führt den Zuwachs hauptsächlich auf die Zuwanderung zurück: Während im vergangenen Jahr 24.644 Personen in Luxemburg wohnhaft gemeldet waren, verließen 13.985 das Land. Durchschnittlich ist die Luxemburgerin 40,2 und der Luxemburger 38,7 Jahre alt.

Die ausländische Bevölkerung ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,4 Prozent zurückgegangen und liegt nun bei 47,5 Prozent. Das hänge vor allem damit zusammen, dass die Kinder von ausländischen Einwohnern, die eingebürgert wurden, nun automatisch die Luxemburger Staatsbürgerschaft erhalten.

Den größten Anteil der ausländischen Gemeinschaft stellen nach wie vor die Portugiesen, die zum Stichtag 15,6 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Der Anteil der Franzosen im Land betrug 7,6 Prozent, der der Belgier 3,3 und der der Deutschen 2,1. Des Weiteren wurden 2018 insgesamt 6274 Geburten im Land registriert. Das sind genau 100 mehr als im Jahr 2017.

(sw/L'essentiel)