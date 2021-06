Der Sommer in Düdelingen wird musikalisch

Der Sommer verspricht uns wieder ein etwas abwechslungsreicheres Programm. Besonders Konzert-Liebhaber dürfen sich freuen, denn auch Open-Air-Konzerte werden wieder stattfinden. Die Stadt Düdelingen hat am Montagmorgen das Programm für ihr eigenes kostenloses Musikfestival vom 17. bis zum 20. Juni vorgestellt. Doch anders als man es aus den Vorjahren kennt, müssen Besucher sich für die diesjährige Fête de la Musique (FDLM) anmelden – maximal 500 Personen können die Shows live mitverfolgen.

«Wir hätten das Lineup nicht früher bekannt geben können, die letzten Bestätigungen sind gestern eingetroffen. So viel Druck hatte ich seit Beginn meiner Karriere noch nie», gibt der Organisator John Rech zu.

Viele Bands aus Luxemburg

Auch die Location wurde für die 2021er Edition angepasst: Das Event wird auf dem Parkplatz des CCRD Opderschmelz unter dem Wasserturm stattfinden. Hier werden der Franzose Cali, der mit seiner Band sein neues Projekt «Cavale» vorstellen wird, die Österreicher Josh und Mathea und die Deutschen Lotte und Fool's Garden ihre Songs zum Besten geben. Die Interpreten des Hits «Lemon Tree» werden die Veranstaltung abschließen. Ebenfalls mit dabei sind die Luxemburger Bands The Tame & The Wild, TNNE, Portobello, Zero Point Five, Dëppergéisser, A-Drew, After Tank, Tuys sowie Rapperin Nicool.

Und auch Zeltik- Fans haben Grund zur Freude. Da die traditionelle Ausgabe im Frühling coronabedingt nicht abgehalten werden konnte, wird eine Folk-Session am 24. Juli organisiert. Mit am Start sind Hothouse Flowers, Beoga, Skerryvore und Schëppe Siwen.

Selbstverständlich wird auch diesen Sommer nicht auf Jazz verzichtet. Für den richtigen Vibe sorgen hier der Amerikaner Kyle Eastwood, die Sängerin und Trompetistin Jaimie Branch, das Belmondo Quintet, Reggie Washington sowie die Luxemburger Gruppe ROME.

Das Atelier organisiert zudem Konzerte der deutschen Rapperin Nura (3. August), Jupiter Jones (23. Juli) und des Toten Hosen-Frontmanns, Campino, am 8. August. Am Vorabend des Nationalfeiertages können die Leute mit dem Sound von Pink Floyd interpretiert von Echoes feiern. Und damit auch wirklich für jeden etwas dabei ist, werden noch Public Viewings während der Fußball-EM und Open-Air-Kino-Sessions während der Sommermonate angeboten.

(Cédric Botzung/L'essentiel)