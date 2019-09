Drei Störenfriede rufen Polizei auf den Plan

An der Place Saint Pierre et Paul in Luxemburg-Hollerich gerieten am Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr zwei Gruppen von je drei Männern aneinander. Wie die Polizei mitteilt, fühlten sich drei Angestellte eines Restaurants von drei Unbekannten beleidigt, da diese mit ihrem Fahrzeug einige Male um den Block fuhren und mehrmals aus dem Inneren des Wagens rassistische und beleidigende Rufe gegen die Angestellten riefen.

Die Lage spitzt sich zu

Einer der Restaurant-Mitarbeiter reagierte darauf, indem er ein Getränk über das Fahrzeug der Störenfriede schüttete. In der Folge hielt der Wagen an der Kreuzung Route d'Esch/Rue d'Hollerich an und alle drei Insassen stiegen aus dem Wagen. Die Situation spitzte sich derart zu, dass es zu einem Handgemenge kam und einer der Restaurant-Mitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht erhielt.

Die Heckscheibe eingeschlagen

Daraufhin lief ein Arbeitskollege ins Restaurant und kam mit einem Messer zurück. Der Schläger und seine Begleiter bekamen es mit der Angst zu tun und flüchteten in ihr Fahrzeug. Die anderen Männer wollten diese jedoch an einer Weiterfahrt hindern, weshalb einer von ihnen mit einem Besenstiel auf die Heckscheibe schlug, die dadurch kaputt ging.

Nachdem die Polizei eintraf, wurden alle Beteiligten zur Klärung der Angelegenheit mit auf die Dienststelle genommen. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

(L'essentiel)