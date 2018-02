Voraussetzungen für Luxemburger Pass geändert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Gesetz zur Erlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit ist nun seit weniger als einem Jahr in Kraft. Und schon jetzt gibt es eine Änderung. Der Regierungsrat hat am Freitag beschlossen, dass künftig ein Auszug aus dem Strafregister des Herkunftslandes zur Beantragung erforderlich sein wird.

Mit dieser neuen Maßnahme will die Regierung «eine Gesetzeslücke füllen und die Rechtssicherheit stärken». Das gab die Regierung in einem Communiqué am Freitag bekannt. Zu Beginn des Jahres hatten bereits mehr als 10.000 Menschen den Pass des Großherzogtums erhalten. Damit ist die Zahl der genehmigten Beantragungen um 58 Prozent gestiegen.

(jg/L'essentiel)