«Das ist alles sehr bedauerlich»

Der Vorfall erinnert an den Betrug bei der Gesundheitskasse (CNS). Anfang Februar war bekannt geworden, dass zwei CNS-Mitarbeiterinnen in zehn Jahren zwei Millionen Euro veruntreut haben, indem sie Dokumente, insbesondere Bestellungen aus dem Ausland, außerhalb der Europäischen Union, gefälscht hatten.

Nun ist dieser zweite Fall, der am Mittwoch bekannt wurde, ans Licht gekommen. Ein Mitarbeiter der ADEM soll Gelder der Arbeitsagentur veruntreut haben. «Es ist noch völlig unklar, wie dieser Betrug aufgedeckt wurde und mit wie viel Geld wir es überhaupt zu tun haben», erklärte Abgeordnete Georges Engel (LSAP), Vorsitzender des Arbeitsausschusses, am Donnerstag. «Das alles ist sehr bedauerlich. All diese Fälle überraschen mich, und das, obwohl unsere Beamten doch gut bezahlt werden, aber es gibt immer unehrliche Menschen», bedauerte er. Am kommenden Mittwoch um 8 Uhr ist in Anwesenheit von Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) eine Sitzung in der Chamber geplant.

«Wir wissen noch zu wenig über diese Angelegenheit, umso wichtiger ist das Treffen nächste Woche», sagte Marc Spautz (CSV). «Ich bin ziemlich geschockt. Ich frage mich, welche Kontrollen durchgeführt wurden und warum diese beiden Fälle gerade jetzt ans Licht kommen.»

(L'essentiel/Patrick Théry)