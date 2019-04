Stadt sagt Wochenmärkte auf dem Knuedler ab

Am kommenden Mittwoch und am darauffolgenden Samstag finden auf der hauptstädtischen Place Guillaume II keine Wochenmärkte statt. Das kündigte die Stadt Luxemburg in einer Pressemitteilung an. Sie reagiert damit auf die zwölftägige Staatstrauer nach dem Tod von Großherzog Jean. Am Mittwoch, 8. Mai, und am Samstag, 11. Mai, können die Händler ihre Stände wieder aufbauen.

(sw/L'essentiel)