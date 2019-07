Mit Drogenkugeln in Garage eingebrochen

Das war ein zugleich großer als auch kurioser Fang, der den Polizeibeamten am Montagmorgen ins Netz gegangen ist: In der Rue de l'Ouest in Belair sind gegen 8.30 Uhr zwei Personen gemeldet worden, die eine körperliche Auseinandersetzung in der Garage einer Residenz hätten. Die Beamten trafen in einer verlassenen Garage auf zwei Männer, die dem Anschein nach ziemlich viel Alkohol getrunken haben mussten.

Ausweis? Von wegen!

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Männer eine Glasplatte des Garagentors herausgenommen, um auf diese Weise in die Garage hineinzukommen. Als die Männer aufgefordert wurden, sich auszuweisen, schmiss einer der Männer eine Drogenkugel auf den Boden. Daraufhin forderten die Polizeibeamten den Mann auf, seine Taschen zu leeren, wobei noch mehrere Drogenkugeln auf den Boden fielen.

21 Gramm Kokain

Der Mann war gut bestückt: Vier Kugeln Kokain sind bei ihm sichergestellt worden. Bei der Durchsuchung der Garage wurden noch zwei Tüten mit weiteren Kokainkugeln aufgefunden. Insgesamt 21 Gramm Kokain sind sichergestellt worden.

Für die Männer hieß es, ab in die Dienststelle. Der Mann mit den Drogenkugeln wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und die Drogen beschlagnahmt. Der Festgenommene musste sich am Dienstagmorgen vor dem Untersuchungsrichter verantworten.

(fj/L'essentiel)