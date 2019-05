Großherzog Jean war die Seele Luxemburgs

29. November 1942. Luxemburg ist seit dem 10. Mai 1940 von den Nazis besetzt. Die großherzogliche Familie befindet sich im Exil in London, nach Stopps in Frankreich, Kanada, Portugal und den Vereinigten Staaten. Großherzogin Charlotte wendet sich mittels der BBC regelmäßig an die luxemburgische Bevölkerung, um ihr Mut zu machen. Für ihren Sohn, Kronprinz Jean, ist es ebenfalls selbstverständlich, etwas zu tun, anstatt nur untätig auf die Befreiung zu warten. Der zukünftige Herrscher, geboren am 5. Januar 1921, tritt als Freiwilliger in die Irish Guards der britischen Armee ein. Am Royal Military College in Sandhurst ausgebildet, wird er am 3. März 1944 zum Lieutenant der Irish Guards ernannt.

Zahlreiche Auszeichnungen



Jean erhielt zahlreiche Medaillen für militärische Verdienste aufgrund seiner Teilnahme am Zweiten Weltkrieg, darunter die Militärmedaille, die höchste Auszeichnung in Luxemburg, die von seinem Sohn verliehen wurde. Großherzog Jean wurde außerdem der Ehrendoktor-Titel an mehreren Universitäten verliehen, darunter Straßburg, Laval und Quebec. In der vom Großherzoglichen Hof vorgelegten Biografie sind rund 70 Auszeichnungen aller Art aufgeführt, die den Altgroßherzog geziert haben: aus Luxemburg und den Nachbarländern, aber auch aus Japan, Mexiko und Tunesien.





Am 11. Juni 1944 kommt er mit den alliierten Streitkräften an der französischen Küste in Bayeux an und beteiligt sich an der Befreiung von Caen in der Normandie, Brüssel und natürlich Luxemburg am 10. September 1944. Nach drei Tagen zu Hause zieht er wieder – und bis zum Ende des Kriegs – in die Schlacht zurück. Dieser außergewöhnliche Kampfgeist von Großherzog Jean, der seinen Status als Vater der Nation begründet, nimmt wahrscheinlich genau in dieser Zeit seinen Anfang, in Jeans Kämpfen für die Befreiung Europas. Seine militärischen Erfolge bringen ihm immer neue Ränge ein. Von Königin Elisabeth II. am 21. August 1984 zum Oberst des irischen Garde-Regiments erklärt, wird er am 17. März 1995 zum Ehrengeneral der britischen Armee ernannt.

Welle an Emotionen

Nach dem Krieg und noch bevor er den Thron in Luxemburg besteigt, heiratet er Prinzessin Josephine-Charlotte von Belgien, die ihm fünf Kinder schenkt, darunter den heutigen Herrscher Henri, der am 16. April 1955 geboren wurde. Am 9. April 1953 tritt Jean die Nachfolge seiner Mutter, Großherzogin Charlotte, an. Somit beginnen 36 Jahre Herrschaft, in der sich der Großherzog Jean keinen Faux-pas erlaubt. Das Staatsoberhaupt bleibt politisch neutral und verkörpert die Seele Luxemburgs. Als überzeugter Europäer unterstützt er die europäische Integration, bei der Luxemburg in den kommenden Jahrzehnten weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird.

Am 7. Oktober 2000 tritt er zugunsten seines Sohnes, des jetzigen Großherzogs Henri, zurück. Mit seiner Frau zieht der Altgroßherzog in das Schloss Fischbach. Sie stirbt am 10. Januar 2005. Die öffentlichen Auftritte des Altgroßherzogs werden weniger und desto mehr geschätzt. Die Welle an Emotionen, die durch den Tod des Großherzogs am 23. April 2019 ausgelöst wird, zeigt, wie sehr die Luxemburger ihren ehemaliges Staatsoberhaupt schätzen.

